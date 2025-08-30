На перекрёстке двух улиц в Челябинске произошло серьёзное ДТП

Вероятно, водитель, двигавшийся по Комсомольскому проспекту, попытался проскочить перекресток на высокой скорости, в результате чего протаранил автомобиль, выполнявший поворот на улицу Чичерина. После столкновения его машина потеряла управление и врезалась в столб. От удара второе транспортное средство отбросило прямо в забор.