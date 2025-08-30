Под Новороссийском ликвидировали последствия разлива нефти с турецкого танкера

В КТК уточнили, что после завершения основных работ по ликвидации разлива специалисты продолжат мониторинг состояния воды и побережья для исключения возможных последствий инцидента. По информации консорциума, на месте также продолжают работу мобильные группы, которые проводят анализ проб воды и воздуха. Решение о полном завершении ликвидационных мероприятий будет принято после получения всех результатов лабораторных исследований.