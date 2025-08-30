Ричмонд
С начала года в Башкирии родились 260 Амин и 350 Амиров

Названы самые популярные имена среди новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Согласно обновленным данным информационно-аналитического портала Реестр ЗАГС, в Башкирии определились лидеры среди имен для новорожденных. Среди мальчиков наибольшей популярностью пользуются имена Амир (350), Эмир (259), Тимур (246), Марк (221) и Мирон (220). В женском рейтинге первенствуют Амина (260), Амелия (256), Ева (252), София (241) и Эмилия (239).

Параллельно специалисты ЗАГС выделили наименее распространенные имена в регионе. Среди девочек редкими стали имена Дария, Элени, Зола, Нурзиля и Гулноза. Среди мальчиков необычный выбор родителей пал на имена Исроил, Нолан, Ният, Уелдан и Малхас.

