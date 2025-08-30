В Брянской области в результате ударов ВСУ ранены три человека

Вооруженные силы Украины нанесли удары по территории Брянской области, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские дроны-камикадзе атаковали грузовой автомобиль на трассе Суземка — Страчово. Водитель получил легкое сотрясение, ему была оказана оперативная медицинская помощь.
Кроме того, при целенаправленном ударе по сельхозпредприятию в селе Крапивна Климовского района ранения получили двое сотрудников, которых доставили в больницу. Поврежден контрольно-пропускной пункт.
Также в поселке Суземка дроны атаковали дом культуры, повредив его кровлю. В селе Чуровичи беспилотники уничтожили гражданский автомобиль. Также произошло возгорание кровли административного здания. В данных случаях пострадавших не зафиксировано.
Губернатор отметил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ дважды ударили по предприятию в Белгородской области.