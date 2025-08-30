Катались и выбились из сил. В Минском районе спасены двое сапбордистов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасены двое сапбордистов. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОД.
Сегодня дежурной сменой спасательной станции «Заславль-2» были спасены мужчина 1995 года рождения и женщина 1997 года рождения, которые катались на сапбордах и выбились из сил.
Звонок поступил с мимо проплывающей яхты, на которую не представлялось возможным поднять сапбордистов, находящихся около 2 км от берега.
Спасенные были доставлены на катере на берег. Они находились в спасательных жилетах, в медицинской помощи не нуждались. -0-