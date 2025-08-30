Ричмонд
Последствия разлива нефти под Новороссийском полностью устранены

«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) сообщил о завершении основных мероприятий по ликвидации последствий разлива нефти, который произошёл накануне в акватории его терминала во время погрузки танкера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Life.ru

«По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК», — указано в сообщении.

В ходе проверки побережья от Южной Озереевки до Анапы, включая Утриш, следов нефти и нефтесодержащих веществ обнаружено не было. Для проведения работ были привлечены 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров, девять плавучих ёмкостей и развернуто более километра боновых заграждений.

В акватории морского терминала КТК также сняли режим локальной ЧС.

Напомним, 29 августа произошла утечка нефти на причале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море при перекачке сырья на танкер. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, где произошёл инцидент, временно не используется.