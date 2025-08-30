Дороги в Китае украсили перед началом саммита ШОС. Фото, видео

Журналисты URA.RU опубликовали кадры с вывешенными флагами в Китае, недалеко от места проведения ШОС.
Место проведения саммита ШОС в Тяньцзине заранее подготовили к прибытию мировых лидеров. Дороги Китая красиво украсили флагами тех стран, которые участвуют в международном мероприятии. Соответствующие кадры развевающихся флагов на фоне освещенной ночными фонарями листвы опубликовали журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые находятся на месте.
На кадрах можно увидеть флаги России и Беларуси, а также Армении и Азербайджана. Государственные символы были размещены по принципу соседства.
Саммит ШОС в Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября с участием лидеров более 20 стран и представителей 10 международных организаций. Ключевым итогом встречи станет подписание Тяньцзиньской декларации и стратегии развития организации до 2035 года. За ходом саммита следят около 3000 журналистов, в том числе корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Флаги участников ШОС была размещены парно — по принципу соседства URA.RUФлаги развешаны вдоль дороги URA.RUФлаги России и Беларуси были вывешены рядом друг с другом URA.RUСаммит ШОС проходит в в Тяньцзине URA.RUВ этом году саммит ШОС принимает Китай URA.RU.