Герасимов рассказал об итогах деятельности ВС РФ, а Трамп заявил о мирном саммите: главное об СВО 30 августа

Валерий Герасимов подвел итоги операций ВС РФ на фронте за весну-лето 2025 года.
Начальник Генштаба ВС РФ и командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года. Он отметил значительный прогресс в продвижении российских войск и расширении подконтрольных им территорий. С марта текущего года ВС РФ установили контроль над 149 населенными пунктами, освободив 99,7% территорий в ЛНР и 79% — в ДНР.
Помимо этого, президент США Дональд Трамп уверен в проведении трехсторонних переговоров с участием Вашингтона, Киева и Москвы, однако информации о встрече лидеров России и Украины пока нет информации. Главное об СВО на 30 августа — в материале URA.RU.
Доклад Герасимова об успехах ВС РФ.
Территориальные продвижения бойцов.
С марта 2025 года российские войска установили контроль более чем над 3,5 тысячами квадратных километров и 149 населенными пунктами. На территории Луганской Народной Республики под контролем ВС РФ находится 99,7% площади региона — для полного освобождения остается менее 60 квадратных километров. В Донецкой Народной Республике освобождено 79% территории, в Запорожской области — 74%, в Херсонской — 76%. Кроме того, в Днепропетровской области российские военные закрепились в семи населенных пунктах: Дачное, Филия, Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.
Создание буферной зоны в двух регионах.
Задачи по формированию зоны безопасности вдоль российской границы в Сумской и Харьковской областях были успешно реализованы. Под Сумами под контролем российских сил оказалось 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов. В Харьковской области бои продолжаются в направлении Волчанска и Липцов для улучшения тактических позиций. После устранения украинской диверсии в Курской области группировка «Север» предпринимает активные меры по дополнительному укреплению этой зоны.
Удары по военным объектам на Украине.
Так, в июле-августе совместно с ФСБ были уничтожены ключевые производства комплекса «Сапсан», включая конструкторские бюро и цеха. В Киеве 28 августа поражены предприятия «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя. Ночью 30 августа удары нанесены по «Южмашу», «КБ им. Янгеля», «Мотор Сич» и Павлоградскому химзаводу.
Огромные потери ВСУ.
Герасимов заявил, что армия Украины сосредотачивает свои действия на сдерживании продвижения российских войск, несмотря на существенные потери в личном составе и технике. Командование противника вынуждено перебрасывать боеспособные части на наиболее сложные участки фронта, что приводит к ослаблению их обороны. По словам Герасимова, стратегическая инициатива находится целиком на стороне ВС РФ.
Какие территории в ЛНР пока находятся под контролем Украины.
ВСУ удерживают в Республике лишь ограниченные участки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что два из них расположены вблизи населенных пунктов Надия и Новогригоровка, еще два — в районе Петровского и Кременных лесов, а также части Серебрянского лесничества. При этом эксперт отметил снижение численности украинских сил в указанных районах.
Чем помогло ВС РФ освобождение Камышевахи.
Российские военные взяли сегодня под контроль село Камышеваха в ДНР, что позволило им стабилизировать положение на линии соприкосновения на границе с Днепропетровской областью. Советник главы Республики Игорь Кимаковский сообщил, что благодаря действиям ВС РФ почти вся западная приграничная зона ДНР оказалась под их контролем.
ВСУ перебросили наемников из Испании к границе ДНР и Днепропетровской области.
Российские силовики сообщили о переброске украинскими военными подразделения испанских наемников численностью до роты в район восточнее населенного пункта Терновое — он расположен на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Киев не впервые размещает иностранных бойцов в данном районе для усиления своих позиций.
В районе Часова Яра замечены бригады из польских боевиков.
В перехваченных радиопереговорах была зафиксирована польская речь, а с помощью беспилотника были замечены военнослужащие ВСУ с темным цветом кожи на окраинах Часова Яра вскоре после того, как город был взят под контроль ВС РФ. В силовых ведомствах сообщили, что украинское командование задействовало иностранных бойцов для удержания позиций после значительных потерь личном составе. Ранее представители силовых структур указывали, что в боях за Часов Яр преобладали наемники из стран Латинской Америки, но их присутствие оказалось недолгим из-за серьезных потерь.
Европа не может набрать 30 тысяч бойцов для отправки на Украину.
«Коалиция желающих», ранее готовая оказать поддержку Киеву, не отправит туда миротворческий контингент численностью 30 тысяч человек. По информации The Telegraph, на такое решение повлияли ограниченные ресурсы стран-участников операции и опасения относительно возможной эскалации конфликта со стороны России.
Ранее участие в миротворческой миссии хотели принять Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и государства Балтии и Скандинавии. Тем не менее, большая часть заявлений о поддержке Киева не сопровождалась детализированными предложениями относительно формата и содержания такого участия со стороны конкретных стран. Наиболее вероятной формой присутствия европейских военных сейчас рассматривается их привлечение в качестве инструкторов для новых учебных центрах, которые могут создать на западе Украины.
Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится.
Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Киева и Москвы состоятся. Вместе с тем он отметил, что не располагает информацией относительно вероятности проведения двусторонней встречи между президентами РФ и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он также выразил надежду на достижение мирного урегулирования украинского кризиса.
В США обсуждают с Евросоюзом отправку ЧВК на Украину.
Дональд Трамп ведет переговоры с руководством стран-членов ЕС относительно потенциальной отправки в Киев специалистов из американских частных военных компаний (ЧВК) для предоставления гарантий безопасности. Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на осведомленные источники, пишет, что представителей ЧВК планируется привлечь к строительству укреплений и созданию новых оборонных объектов на Украине, а также к обеспечению защиты интересов американских компаний, работающих в стране.
У Покровска идут ожесточенные бои.
Ожесточенные бои на покровском направлении продолжаются. Подразделения группировки войск «Центр» наносят значительный урон бронетехнике, артиллерийским установкам, беспилотникам, автомобилям, укрепленным позициям и живой силе ВСУ, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».