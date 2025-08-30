В перехваченных радиопереговорах была зафиксирована польская речь, а с помощью беспилотника были замечены военнослужащие ВСУ с темным цветом кожи на окраинах Часова Яра вскоре после того, как город был взят под контроль ВС РФ. В силовых ведомствах сообщили, что украинское командование задействовало иностранных бойцов для удержания позиций после значительных потерь личном составе. Ранее представители силовых структур указывали, что в боях за Часов Яр преобладали наемники из стран Латинской Америки, но их присутствие оказалось недолгим из-за серьезных потерь.