Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голый мужчина в полотенце разнес клинику жены известного футболиста

В Москве произошел необычный инцидент в психологической клинике, принадлежащей Карине Смоловой, супруге известного футболиста Федора Смолова.

В Москве произошел необычный инцидент в психологической клинике, принадлежащей Карине Смоловой, супруге известного футболиста Федора Смолова.

Как сообщает телеграм-канал «112», примерно в три часа ночи в учреждение проник полуобнаженный мужчина, одетый лишь в полотенце и косынку, с кистью в руках.

На кадрах видеонаблюдения видно, как злоумышленник устроил погром на стойке ресепшена, обернулся оконной шторой и даже успел поспать в помещении клиники. Его визит продлился около трех часов — примерно в 7 утра он покинул здание, завернувшись в портьеру и оставив после себя кисть.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы действий незваного гостя. Несмотря на беспорядок, клинике удалось быстро восстановить работу и возобновить прием пациентов.

Читайте материал «Многодетный отец инсценировал свою гибель и сбежал к любовнице в Грузию».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.