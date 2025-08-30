Голый мужчина в полотенце разнес клинику жены известного футболиста

На кадрах видеонаблюдения видно, как злоумышленник устроил погром на стойке ресепшена, обернулся оконной шторой и даже успел поспать в помещении клиники. Его визит продлился около трех часов — примерно в 7 утра он покинул здание, завернувшись в портьеру и оставив после себя кисть.