Трамп отказался ехать в Индию на саммит

«После того, как он (Трамп прим. ред.) сообщил Моди о том, что приедет в Индию позднее в этом году на саммит QUAD, Трамп пересмотрел планы по визиту этой осенью», — говорится в публикации издания со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Газета отмечает, что ранее Моди называл Трампа своим другом, однако теперь отношения между лидерами заметно охладели.