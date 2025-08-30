Ричмонд
«Это бред»: В Федерации альпинизма России поставили точку в вопросе спасения Наговициной

Альпинистку Наталью Наговицину было невозможно спасти, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. Он также указал на критическую сложность самостоятельного спасения в подобных экстремальных условиях высокогорья.

«Могла ли Наговицина спастись самостоятельно? С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека… С той высоты, с того маршрута ещё никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули», — цитирует Пятницина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Спустя время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции.