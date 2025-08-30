СБУ до сих пор не смогла идентифицировать личность стрелявшего в Парубия

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого. Тем временем американская неонацистская группировка заявила о причастности к покушению на Парубия.