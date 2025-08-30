СБУ до сих пор не смогла идентифицировать личность стрелявшего в Парубия

«Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено», — сказал он в ходе брифинга.
По словам Онищенко, в расследовании убийства Парубия участвуют полиция, СБУ и Генпрокуратура Украины. Он подчеркнул, что ликвидация была хорошо спланирована, а исполнитель — профессионально подготовлен. Оружие, применённое для убийства, пока не установлено, но правоохранители предполагают, что это было короткоствольное огнестрельное оружие.
Кроме того, на брифинге представители правоохранительных органов сообщили, что видеозапись момента убийства попала в Сеть из-за утечки данных, которая будет расследована отдельно.
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого. Тем временем американская неонацистская группировка заявила о причастности к покушению на Парубия.