В Гродно спасатели вытащили 10-летнего мальчика из-под обрушившейся перегородки здания

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели помогли мальчику выбраться из-под обрушившейся перегородки здания. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня в 17.33 спасателям поступило сообщение о том, что на территории неэксплуатируемого здания по ул. Санаторной в Гродно обрушилась кирпичная перегородка. Конструкция придавила ноги 10-летнего мальчика.
По прибытии работников МЧС ребенок находился в сознании, обе его ноги были завалены обрушившимся кирпичом.
Спасатели вручную освободили мальчика и передали его медработникам. Спасенного госпитализировали. -0-