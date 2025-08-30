Ричмонд
В Гродно спасатели вытащили 10-летнего мальчика из-под обрушившейся перегородки здания

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели помогли мальчику выбраться из-под обрушившейся перегородки здания. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 17.33 спасателям поступило сообщение о том, что на территории неэксплуатируемого здания по ул. Санаторной в Гродно обрушилась кирпичная перегородка. Конструкция придавила ноги 10-летнего мальчика.

По прибытии работников МЧС ребенок находился в сознании, обе его ноги были завалены обрушившимся кирпичом.

Спасатели вручную освободили мальчика и передали его медработникам. Спасенного госпитализировали. -0-