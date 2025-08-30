Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в России

По данным журналистов, граждане Польши попали в Россию через границу с Белоруссией в Псковской области. Они добрались до мемориала и, несмотря на запрет, проникли на его территорию на мотоциклах. После предупреждения охраны они убрали транспорт, но затем зажгли факелы у памятника.