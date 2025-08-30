Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в России

Десятки польских байкеров из националистической группировки «Всепольская молодежь» провели обряд с факелами у мемориала Медное, расположенного в Тверской области. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным журналистов, граждане Польши попали в Россию через границу с Белоруссией в Псковской области. Они добрались до мемориала и, несмотря на запрет, проникли на его территорию на мотоциклах. После предупреждения охраны они убрали транспорт, но затем зажгли факелы у памятника.
— Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство, — рассказала старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева.
Также байкеры оставили венок, написав на нем лозунг польской ультранационалистической молодежной организации. Представители мемориала добавили, что поляки не проявили уважение к месту памяти. Позднее байкеров задержали, передает телеканал.
