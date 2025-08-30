Пассажиров авиарейса вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

Чрезвычайная ситуация произошла 28 августа во время шестичасового перелёта с острова Бали в австралийский Брисбен. Сначала вышел из строя санузел в хвосте самолёта, а затем отказали и два других туалета. Экипаж объявил, что пассажирам придётся использовать бутылки или справлять нужду непосредственно в имеющиеся в уборных ёмкости.
«Одна пожилая женщина не смогла удержаться и испытала унижение, обмочившись на публике», — рассказала одна из пассажирок изданию The Australian. Она также добавила, что к концу полёта в салоне распространился стойкий неприятный запах.
В Virgin Australia подтвердили факт произошедшего и принесли клиентам официальные извинения. Представители авиакомпании отметили, что всем пассажирам этого рейса будет полностью компенсирована стоимость перелёта.
