Пассажиров авиарейса вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

Чрезвычайная ситуация произошла 28 августа во время шестичасового перелёта с острова Бали в австралийский Брисбен. Сначала вышел из строя санузел в хвосте самолёта, а затем отказали и два других туалета. Экипаж объявил, что пассажирам придётся использовать бутылки или справлять нужду непосредственно в имеющиеся в уборных ёмкости.