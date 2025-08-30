Ричмонд
Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и скончался

Филиппинский турист умер после поездки на аттракционе «Холодное сердце навсегда».

Источник: Аргументы и факты

Филиппинский турист умер после поездки на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в пятницу, 29 августа, на территории Диснейленда в специальном административном районе Китая. Во время катания 53-летний мужчина с хроническим заболеванием потерял сознание и впал в кому.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. По данным издания, предварительное расследование не выявило нарушений правил безопасности на аттракционе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае, в городе Рубцовске, женщина погибла, упав с колеса обозрения.