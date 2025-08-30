Суд признал дискриминационными объявления о сдаче жилья «только для славян»

В материалах дела было указано, что на интернет-ресурсе, предназначенном для размещения объявлений о найме жилья, присутствовали сообщения с условиями «только для мусульман», «только для славян» и просьба по отношению к цыганам не звонить насчет аренды недвижимости, передает ТАСС.