Суд признал дискриминационными объявления о сдаче жилья «только для славян»

Савеловский суд Москвы по иску прокуратуры признал дискриминационными объявления о сдаче жилья, которые ограничивают граждан по национальному и религиозному признакам. Также он запретил их распространение на территории страны.
— Административный иск прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на указанных сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, — говорится в решении суда.
В материалах дела было указано, что на интернет-ресурсе, предназначенном для размещения объявлений о найме жилья, присутствовали сообщения с условиями «только для мусульман», «только для славян» и просьба по отношению к цыганам не звонить насчет аренды недвижимости, передает ТАСС.
21 августа СМИ сообщили, что Останкинский районный суд Москвы запретил интернет-мем с цитатой «Ненавижу цыган», которую произносит персонаж, исполненный актером Стивеном Грэмом в фильме «Большой куш» режиссера Гая Ричи. По данным журналистов, в июле суд рассматривал обращение прокуратуры о запрете пяти интернет-страниц, где содержалось разжигание ненависти к цыганам.