Хуситы предрекли Израилю «мрачные дни» из-за убийства премьера

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — заявил аль-Машат в своем обращении. Он также обратился к международным компаниям, работающим на территории Израиля, с советом покинуть регион: «Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, — уйти, пока не поздно».