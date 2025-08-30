Польские националисты устроили мерзкую провокацию у памятника в России: для этого они применили факела

Известно, что байкеры зашли на территорию памятника, хотя это было запрещено делать. После предупреждения охраны они просто решили слезть со своих мотоциклов и ходить там пешим ходом. Затем они и вовсе затеяли целую факельную церемонию. Это вызвало серьезное недоумение у очевидцев.