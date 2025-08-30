Польские националисты устроили мерзкую провокацию у памятника в России: для этого они применили факела

В селе Медное Тверской области группа польских байкеров-националистов устроила мерзкую провокацию возле мемориала. Об этом инциденте сообщили «Известия».
Известно, что байкеры зашли на территорию памятника, хотя это было запрещено делать. После предупреждения охраны они просто решили слезть со своих мотоциклов и ходить там пешим ходом. Затем они и вовсе затеяли целую факельную церемонию. Это вызвало серьезное недоумение у очевидцев.
«Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство», — заявила старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева.
По ее словам, поляки использовали на мемориале не российские знаки, а символику, которую можно считать чуждой или даже враждебной.
На венке, который они оставили, была надпись «Кохам польске». Этот лозунг принадлежит польской ультранационалистической организации «Всепольская молодежь».
Сотрудники памятника отметили, что участники церемонии не проявили уважения к памятному месту и даже не попытались привести территорию в порядок. В результате всех байкеров задержали правоохранительные органы.
Ранее в Новомосковске полицейские задержали мужчину, осквернившего мемориал Великой Отечественной войны. Находясь в состоянии сильного опьянения, он справил нужду прямо на памятник, проигнорировав замечания очевидцев.