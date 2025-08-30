Суд в Москве запретил объявления с отказом сдавать жилье цыганам

На прошлой неделе стало известно, что суд в РФ запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи. Это произошло после того, как в июле Останкинский районный суд столицы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, содержащих разжигание ненависти к цыганам. Среди них была статья на «Пикабу» (сейчас удалена), тред с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статья под названием «Почему не любят цыган», а также две ссылки, которые ведут на мем — цитату и кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш», где о них говорит герой Стивена Грэма.