В Мурманской области в ДТП на трассе Р-21 «Кола» погиб человек

По информации ведомства, днем на 1492-м километре дороги водитель автомобиля «Лада Веста», выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». Водитель «Лады» скончался на месте, а трое участников аварии были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.