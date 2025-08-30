В Мурманской области в ДТП на трассе Р-21 «Кола» погиб человек

На трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, трое получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, днем на 1492-м километре дороги водитель автомобиля «Лада Веста», выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». Водитель «Лады» скончался на месте, а трое участников аварии были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства аварии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП. По данным ведомства, авария произошла около 15:10 мск, пострадали водитель иномарки и пассажиры обоих автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП погиб священник из Сергиева Посада Георгий Узун.