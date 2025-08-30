Филиппинский турист умер после катания на аттракционе в Диснейленде

Ранее сообщалось о несчастном случае в Уфе, где мощный порыв ветра оторвал от земли надувной батут, на котором находились дети. В результате происшествия пострадали пятеро детей, пятилетняя девочка была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии. По данным прокуратуры, аттракцион был установлен с нарушениями требований безопасности и без соответствующих разрешений.