Стало известно о состоянии раненого депутата в Херсонской области

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Великие Копани произошла атака дрона на гражданский автомобиль. Депутат Совета Алешкинского округа Алексей Зоголь выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Вместе с политиком в машине находился еще один местный житель.