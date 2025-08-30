Стало известно о состоянии раненого депутата в Херсонской области

У депутата диагностировали множественные травмы.
После атаки беспилотника депутат Алешкинского совета Херсонской области Алексей Зоголь получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения конечностей и ожоги обеих рук. Об этом сообщил глава муниципального округа Руслан Хоменко.
«Диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги первой степени рук. Состояние Алексея стабильное», — процитировало слова Хоменко РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, в селе Великие Копани произошла атака дрона на гражданский автомобиль. Депутат Совета Алешкинского округа Алексей Зоголь выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Вместе с политиком в машине находился еще один местный житель.