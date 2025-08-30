Ричмонд
Наговицина подписала документ о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП

Несмотря на расписку Наговициной, турфирма организовала спасательную операцию за свой счет.

Источник: Комсомольская правда

Альпинистка из России Наталья Наговицина перед восхождение на пик Победы в Киргизии подписала документ, который снимает всю ответственность с туристической компании в случае, если с ней случится ЧП не по вине фирмы. Эта информация следует из расписки, которое есть в распоряжении у «Известий».

Глава компании Ak-Sai Travel Елена Калашникова сообщила, что в расписке Наговицина берет на себя всю ответственность за решения, принятые вопреки советам организаторов, и отказывается от любых претензий к фирме и ее сотрудникам.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесённой в результате моего участия в данной программе Я, Наговица Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», — говорится в расписки.

Калашникова уточнила, что, несмотря на подписанную расписку, компания Ak-Sai Travel организовала спасательную операцию за свой счет. Она потратила на эту миссию порядка 60 тысяч долларов. По ее словам, для подъема на Пик Победы требуется три недели, поэтому в экстренную команду вошли только те, кто уже находился на горе и имел квалификацию мастера спорта.

Прежде в Кремле прокомментировали ситуацию с пострадавшей альпинисткой Натальей Наговициной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские спасатели поддерживают координацию с киргизскими властями для оказания ей помощи.

