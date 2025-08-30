Наговицина подписала документ о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП

Калашникова уточнила, что, несмотря на подписанную расписку, компания Ak-Sai Travel организовала спасательную операцию за свой счет. Она потратила на эту миссию порядка 60 тысяч долларов. По ее словам, для подъема на Пик Победы требуется три недели, поэтому в экстренную команду вошли только те, кто уже находился на горе и имел квалификацию мастера спорта.