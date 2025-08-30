Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский дрон «Баба Яга» атаковал магазин в Херсонской области, вспыхнул пожар

В поселке Новая Маячка в Херсонской области после атаки ВСУ произошел пожар в строительном магазине.

В поселке Новая Маячка в Херсонской области после атаки ВСУ произошел пожар в строительном магазине. Об этом сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

Атака на торговый объект была совершена в 22:00 по московскому времени.

«С дрона “Баба Яга” осуществлено три сброса. Загорелось здание, рядом с ним находится жилой дом. На тушение вызваны сотрудники МЧС», — написал Хоменко в своем телеграм-канале.

В то же время приступить к тушению огня пожарные пока не могут, так как атака дронов ВСУ продолжается.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по промышленному предприятию.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.