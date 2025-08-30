Ричмонд
Погибшего в горах КБР альпиниста Расторгуева похоронят в Геленджике

Церемония прощания и захоронение пройдут в городе, где жила семья спортсмена.

Источник: Аргументы и факты

Альпинист Александр Расторгуев, погибший в результате камнепада во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, будет похоронен 2 сентября в Геленджике. Об этом ТАСС сообщила его супруга Наталья Расторгуева.

По её словам, церемония прощания и захоронение пройдут в городе, где жила семья спортсмена.

Трагедия произошла 27 августа во время восхождения спортивной группы из трёх человек, начавшей маршрут 25 августа. В результате камнепада Расторгуев погиб, ещё одна участница группы получила травмы и была госпитализирована, а третий альпинист сумел самостоятельно спуститься в альплагерь.

Ранее отмечалось, что причиной гибели экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева на горе Джангитау стало трагическое стечение обстоятельств.