Погибшего в горах КБР альпиниста Расторгуева похоронят в Геленджике

Трагедия произошла 27 августа во время восхождения спортивной группы из трёх человек, начавшей маршрут 25 августа. В результате камнепада Расторгуев погиб, ещё одна участница группы получила травмы и была госпитализирована, а третий альпинист сумел самостоятельно спуститься в альплагерь.