Депутат получил ранения после атаки БПЛА на Херсонскую область: что говорят врачи

Депутат совета Алешкинского округа госпитализирован с контузией после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Херсонская область вечером 30 августа подверглась атаке БПЛА. Под удар попал депутат совета Алешкинского округа Алексей Зоголь. Врачи диагностировали у пострадавшего контузию. Об этом уведомил в Telegram-канале глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

Он рассказал, что состояние депутата стабилизировано. Алексей Зоголь, как отмечается, находился в автомобиле в момент сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ. В транспортном средстве находился еще один человек.

«По состоянию Алексея Зоголя стало известно следующее: диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1-й степени рук», — поделился сведениями Руслан Хоменко.

В результате ударов ВСУ повреждения получил также торговый центр в Краснодаре. 30 августа объект не принимал покупателей.

