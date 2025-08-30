Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата Алешкинского округа Зоголя

В Херсонской области украинский беспилотник нанёс удар по автомобилю депутата Алешкинского муниципального округа Алексея Зоголя. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«30 августа около 19:30 в селе Великие Копани произошла атака фашистских отрядов ВСУ с применением БПЛА на гражданский автомобиль. В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата Совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя», — написал Хоменко.

Депутат выжил и был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. Кроме него в машине находился ещё один местный житель.

Ранее Белгород подвергся атаке Вооружённых сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесён по коммерческому объекту. В результате детонации дрона зафиксированы повреждения фасада здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше