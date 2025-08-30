Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата Алешкинского округа Зоголя

«30 августа около 19:30 в селе Великие Копани произошла атака фашистских отрядов ВСУ с применением БПЛА на гражданский автомобиль. В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата Совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя», — написал Хоменко.
Депутат выжил и был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. Кроме него в машине находился ещё один местный житель.
Ранее Белгород подвергся атаке Вооружённых сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесён по коммерческому объекту. В результате детонации дрона зафиксированы повреждения фасада здания. По предварительным данным, пострадавших нет.