В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Трое мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. По его данным, удары были нанесены с применением беспилотников по жилым кварталам Белгорода и селу Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В результате происшествия повреждены одна квартира и семь автомобилей.

«Мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. Сейчас их доставляет бригада скорой в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков. Он также добавил, что в результате происшествия повреждены одна квартира и семь автомобилей.

В селе Новая Таволжанка аналогичный инцидент произошел на улице Новой. По информации главы региона, после сброса взрывного устройства с беспилотника была ранена местная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму, а также ранения шеи и ног. Ее в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Власти уточняют данные о последствиях атак. На местах работают экстренные службы, проводится оценка ущерба жилому фонду и автомобилям. В официальных сообщениях отмечается, что все пострадавшие получают медицинскую и психологическую поддержку. Информация о возможных новых повреждениях и пострадавших будет доведена до жителей региона по мере поступления данных.