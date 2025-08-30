В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

В селе Новая Таволжанка аналогичный инцидент произошел на улице Новой. По информации главы региона, после сброса взрывного устройства с беспилотника была ранена местная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму, а также ранения шеи и ног. Ее в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.