МВД: В Махачкале дети разрисовали портреты участников спецоперации маркерами

В Махачкале установили личности детей, разрисовавших портреты участников СВО. Видео © Telegram / Джамбулат Салавов.
По словам Гариевой, проверка показала, что дети, вероятнее всего, сделали это неосознанно. Отец мальчиков рассказал, что в тот день с детьми гулял их дедушка. Мужчина пояснил, что пенсионер не уследил за ними. На проступок детей указал прохожий, после чего, по словам отца, дедушка с внуками купили влажные салфетки и постарались оттереть изображения.
«Мы сами это всё порицаем, мы это всё не приветствуем, с детьми будет проведена хорошая беседа на этот счёт. Никакого умысла не было, это просто детская шалость», — отметил мужчина.
В заключение Гариева добавила, что с детьми будет проведена разъяснительная беседа.
Ранее вандалы осквернили могилы участников спецоперации в Карелии. Инцидент произошёл на кладбище в Кондопоге. С могил сорвали российский триколор и выкинули его в мусорку. Флаги республики и родов войск остались нетронутыми.