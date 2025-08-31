В Гродно спасатели освободили ребенка из-под завалов кирпичной стены

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:33. На момент прибытия спасателей ребенок находился в сознании, его ноги были зажаты обломками.
На улице Санаторной в Гродно произошло обрушение кирпичной перегородки в неэксплуатируемом здании. Под завалом оказался 10-летний мальчик — конструкция придавила ему ноги. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:33. На момент прибытия спасателей ребенок находился в сознании, его ноги были зажаты обломками.
Сотрудники МЧС вручную освободили мальчика и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован.