У депутата Алешкинского округа Зоголя диагностировали контузию после атаки БПЛА

Член совета депутатов Алешкинского округа Алексей Зоголь получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Херсонской области. Информацию о состоянии пострадавшего предоставил глава округа Руслан Хоменко.

Источник: Life.ru

«По состоянию Алексея Зоголя стало известно следующее: диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1-й степени рук. Состояние Алексея стабильное», — сообщил Хоменко в Telegram-канале.

Автомобиль, в котором находился Зоголь, подвергся удару украинского беспилотного летательного аппарата в населённом пункте Великие Копани. Депутат был экстренно госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме Зоголя в автомобиле находился ещё один местный житель.

Ранее в результате очередного удара ВСУ по Белгородской области погиб командир отделения батальона самообороны «Стрелецкий-2» Михаил Терехов. Трагический инцидент произошёл в населённом пункте Малиновка. Сослуживцы немедленно оказали пострадавшему первую помощь и попытались эвакуировать Терехова в Октябрьскую районную больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

