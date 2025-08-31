Стало известно, как Израилю удалось ликвидировать иранских командиров

Местоположение удалось отследить благодаря смартфонам.
Израильские военные сумели ликвидировать ряд высокопоставленных иранских командиров и ученых-ядерщиков, отследив их местонахождение по мобильным телефонам сотрудников охраны. Таким образом Тель-Авив смог провести операцию в одном из бункеров Тегерана, в котором в том числе находился президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Об этом пишут западные СМИ.
«Израиль смог ликвидировать некоторых иранских военных командиров и ученых-ядерщиков, отследив их перемещение с помощью мобильных телефонов сотрудников безопасности. Телефоны телохранителей были взломаны из-за “неосторожного использования” и размещения сообщений в социальных сетях», — сообщила газета The New York Times.
По сведениям издания, это позволило Вооруженным силам Израиля определить точное местонахождение группы и провести авиаудар по бункеру. После инцидента иранские силовые структуры признали наличие уязвимости. Теперь личной охране запрещено использовать мобильные телефоны и мессенджеры. Для связи сотрудникам службы безопасности разрешено носить только рации.
Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, президент Ирана Масуд Пезешкиан получил легкое ранение в ногу во время израильского авиаудара по подземному комплексу в Тегеране, где проходило совещание Высшего совета национальной безопасности. Инцидент, который иранские власти называют попыткой покушения, стал частью масштабной военной операции Израиля, направленной на ослабление Ирана.