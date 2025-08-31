Стало известно, как Израилю удалось ликвидировать иранских командиров

Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, президент Ирана Масуд Пезешкиан получил легкое ранение в ногу во время израильского авиаудара по подземному комплексу в Тегеране, где проходило совещание Высшего совета национальной безопасности. Инцидент, который иранские власти называют попыткой покушения, стал частью масштабной военной операции Израиля, направленной на ослабление Ирана.