Трое мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

Трое мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Двое человека, мужчина и женщина в Белгороде, пострадали после того, как беспилотник (БПЛА) сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома. У пострадавших диагностированы контузии и осколочные ранения, они доставлены в городскую больницу № 2. Повреждения получили одна квартира и семь автомобилей.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщина получила минно-взрывную травму, ранения шеи и ног после сброса взрывного устройства с БПЛА. Она в тяжелом состоянии доставлена в Шебекинскую ЦРБ.

— Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается. Информация о последствиях уточняется, — говорится в сообщении.

Накануне в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека.

