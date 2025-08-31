Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены три человека

Трое мирных жителей пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область, сообщил 30 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, удары были нанесены беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе.
Гладков уточнил, что мужчина и женщина получили контузии и осколочные ранения. Пострадавших уже доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания медицинской помощи.
В селе Новая Таволжанка в то же время была ранена местная жительница. Она получила минно-взрывную травму, а также ранения шеи и ног.
Кроме того, в результате атаки повреждена одна квартира и семь автомобилей. Глава региона отметил, что все необходимые службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее украинские дроны дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, вызвав возгорание.