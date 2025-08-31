Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены три человека

Трое мирных жителей пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область, сообщил 30 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, удары были нанесены беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе.