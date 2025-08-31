Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган вылетел на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай для участия в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По информации агентства, визит Эрдогана связан с проведением расширенного заседания саммита, которое состоится 1 сентября, а также серией двусторонних переговоров с лидерами стран-участниц.

Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Китае.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай для участия в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По информации агентства, визит Эрдогана связан с проведением расширенного заседания саммита, которое состоится 1 сентября, а также серией двусторонних переговоров с лидерами стран-участниц.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕО чем Путин и Си Цзиньпин будут договариваться в Китае: главные темы и интриги саммита ШОС в Тяньцзине.

«Президент Эрдоган примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита президент Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября», — сообщили в агентстве.

По данным Anadolu, во время поездки турецкий лидер намерен обсудить ключевые вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и развития транспортных коридоров между странами-членами ШОС. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия с Россией и Китаем на фоне меняющейся международной повестки. В графике Эрдогана запланированы отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой российского государства Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше