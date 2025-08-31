Ричмонд
Вожатая напала на школьницу в поезде, угрожая ей и обливая водой

В поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург, вожатая напала на школьницу. Об этом стало известно в субботу, 30 августа.

Девушка толкнула подростка, силой усадила на свою спальную полку, постоянно угрожая, а затем облила водой из бутылки.

По словам родителей детей, возвращавшихся из лагеря, этот инцидент омрачил радость от поездки, где ребята везли грамоты и дипломы. Увидев кадры нападения, родители подали коллективное заявление в полицию и жалобу в Минобразования. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку по данному факту, передает Telegram-канал Baza.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и расследование дела, которое возбудили в отношении напавшей на 12-летнюю девочку в Люберцах женщину. Она хотела отобрать у нее самокат, приняв его за свой.