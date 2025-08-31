ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, ранены люди

В Белгороде беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного жилого дома. В результате пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу № 2. Повреждения также получили семь автомобилей и квартира.