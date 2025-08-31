Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, ранены люди

Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских военных.

Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного жилого дома. В результате пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу № 2. Повреждения также получили семь автомобилей и квартира.

Еще одна женщина получила ранения в Шебекинском округе. В селе Новая Таволжанка украинский дрон также сбросил взрывное устройство.

«В тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями шеи и ног главой поселения она доставлена в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что украинский дрон «Баба Яга» атаковал магазин в Херсонской области, произошел пожар.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.