ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, ранены люди

Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного жилого дома. В результате пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу № 2. Повреждения также получили семь автомобилей и квартира.
Еще одна женщина получила ранения в Шебекинском округе. В селе Новая Таволжанка украинский дрон также сбросил взрывное устройство.
«В тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями шеи и ног главой поселения она доставлена в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.
Ранее сообщалось, что украинский дрон «Баба Яга» атаковал магазин в Херсонской области, произошел пожар.
