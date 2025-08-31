Ричмонд
Гладков: Три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

В результате удара украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В областном центре БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного жилого дома. В результате детонации мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также повреждения получили семь автомобилей и одна квартира.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала женщина. В тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями шеи и ног главой поселения она доставлена в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о последствиях ударов уточняется.

Ранее в Херсонской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль депутата Алешкинского муниципального округа Алексея Зоголя. Чиновник выжил, но получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. Кроме него в машине находился ещё один местный житель.

