Альпинистка Наговицына перед восхождением на пик Победы подписала расписку

А ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наталью Наговицину было невозможно спасти. Он также указал на критическую сложность самостоятельного спасения в подобных экстремальных условиях высокогорья. Напомним, 12 августа российская альпинистка потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Спустя время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции.