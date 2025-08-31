Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС из-за угроз США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил свой визит в Индию, который был запланирован на осень 2025 года и должен был пройти в рамках саммита лидеров Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD), информирует американское издание New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о расписании президента. В публикации отмечается, что решение об отмене поездки связано с ростом напряженности в экономических отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Представители США не исключают возможности проведения отдельной встречи с индийской стороной вне формата саммита QUAD, однако точные даты такого мероприятия пока не определены.