Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала

В Тверской области группа польских мотоциклистов провела несанкционированную акцию с зажженными факелами у мемориала в Медном, сообщает издание «Известия».
По словам очевидцев, их действия больше напоминали провокацию, чем официальное мероприятие. Визит участников церемонии не был согласован с местными властями.
Согласно имеющейся информации, среди присутствующих оказались представители ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь». Сами участники объяснили свои действия как проведение религиозного ритуала в память о погибших.
Правоохранительные органы задержали 39 человек, включая двух несовершеннолетних граждан Польши. Все они были привлечены к административной ответственности за нарушение установленных правил проведения массовых мероприятий.
