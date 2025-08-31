Ричмонд
Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала

Правоохранительные органы задержали 39 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Тверской области группа польских мотоциклистов провела несанкционированную акцию с зажженными факелами у мемориала в Медном, сообщает издание «Известия».

По словам очевидцев, их действия больше напоминали провокацию, чем официальное мероприятие. Визит участников церемонии не был согласован с местными властями.

Согласно имеющейся информации, среди присутствующих оказались представители ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь». Сами участники объяснили свои действия как проведение религиозного ритуала в память о погибших.

Правоохранительные органы задержали 39 человек, включая двух несовершеннолетних граждан Польши. Все они были привлечены к административной ответственности за нарушение установленных правил проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проводится розыск женщины, которая нарушила правила поведения на мемориале памяти героев Великой Отечественной войны.