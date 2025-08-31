Трамп допустил аресты причастных к созданию теории о «российском следе»

«Меня это совершенно не беспокоило бы», — заявил президент, комментируя возможность задержания бывших руководителей спецслужб. Трамп также отметил, что обвиняемые «плохие люди» и добавил: «В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны. Они очень-очень больные люди». Что касается экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Трамп подчеркнул: «Я бы не хотел, чтобы супруга [бывшего] президента попала в тюрьму, но она в полной мере виновна». Президент также отметил, что не может с уверенностью сказать, будет ли кто-то арестован по итогам расследования, однако выразил мнение, что «они должны быть».