Трамп допустил аресты причастных к созданию теории о «российском следе»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против ареста бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в случае их причастности к распространению ложной информации о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом глава американской администрации сообщил в интервью порталу The Daily Caller.
«Меня это совершенно не беспокоило бы», — заявил президент, комментируя возможность задержания бывших руководителей спецслужб. Трамп также отметил, что обвиняемые «плохие люди» и добавил: «В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны. Они очень-очень больные люди». Что касается экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Трамп подчеркнул: «Я бы не хотел, чтобы супруга [бывшего] президента попала в тюрьму, но она в полной мере виновна». Президент также отметил, что не может с уверенностью сказать, будет ли кто-то арестован по итогам расследования, однако выразил мнение, что «они должны быть».
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард 18 июля представила отчет, в котором говорится о фабрикации разведывательных данных администрацией бывшего президента-демократа Барака Обамы после победы Трампа на выборах 2016 года. В документе утверждается, что прежние оценки разведки о невозможности вмешательства России были пересмотрены по указанию Белого дома. По словам Габбард, ключевой вывод о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был засекречен и изъят из итогового доклада.
В декабре 2016 года администрация Обамы поручила подготовить новый отчет с выводами, противоречащими прежним данным спецслужб. Это было сделано для попытки лишить Трампа полномочий после его избрания президентом. Габбард добавила, что за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна во мнении о невозможности вмешательства России в американский избирательный процесс.