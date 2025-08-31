В акватории морского терминала КТК завершилась ликвидация разлива нефти

В «Каспийском трубопроводном консорциуме» сообщили о завершении основных работ по ликвидации последствий разлива нефти в акватории морского терминала. Режим локальной чрезвычайной ситуации снят, сообщает пресс-служба компании.
Инцидент произошел 29 августа во время погрузки танкера через шланги выносного причального устройства КТК-2, когда произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава, что привело к выходу нефти на поверхность моря.
Специалисты продолжают выяснять причины нештатной ситуации и устанавливают точный объем разлившейся нефти. Ранее Росприроднадзор оценил утечку примерно в 30 куб. м.
Для ликвидации последствий были задействованы 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. Было развернуто более 1000 метров боновых заграждений. Собранная нефтеводяная эмульсия передана на терминал для утилизации.
Визуальный осмотр береговой линии от села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы не выявил наличия нефти или нефтяных пленок. Пострадавших при происшествии нет.
Ранее КТК вывел из эксплуатации ВПУ КТ-2 в морском терминале после инцидента. В акватории морского порта временно действовал режим ЧС.
