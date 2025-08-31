У раненого на Херсонщине депутата диагностировали контузию и ожоги

В Херсонской области у пострадавшего в результате атаки БПЛА члена совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя медики выявили черепно-мозговую контузию, акустическую травму, многочисленные осколочные ранения конечностей и ожоги первой степени. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.
По словам Хоменко, состояние Зоголя оценивается как стабильное. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, уточнив, что угрозы для жизни на данный момент нет.
Инцидент произошел в селе Великие Копани, где по гражданскому автомобилю был сброшен боеприпас с украинского беспилотника. Помимо Зоголя в машине находился еще один местный житель, который также пострадал.
Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате ударов ВСУ были ранены три человека.