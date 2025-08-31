Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У раненого на Херсонщине депутата диагностировали контузию и ожоги

Состояние Зоголя оценивается как стабильное.

Источник: Аргументы и факты

В Херсонской области у пострадавшего в результате атаки БПЛА члена совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя медики выявили черепно-мозговую контузию, акустическую травму, многочисленные осколочные ранения конечностей и ожоги первой степени. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По словам Хоменко, состояние Зоголя оценивается как стабильное. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, уточнив, что угрозы для жизни на данный момент нет.

Инцидент произошел в селе Великие Копани, где по гражданскому автомобилю был сброшен боеприпас с украинского беспилотника. Помимо Зоголя в машине находился еще один местный житель, который также пострадал.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате ударов ВСУ были ранены три человека.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше