Во Франции призвали объединиться против Макрона

В своем заявлении Барделла отметил, что правоцентристская партия «Республиканцы» фактически утратила самостоятельность и слилась с политическим курсом Макрона. По его мнению, правым силам надо объединиться для противодействия действующей власти. Он также подчеркнул намерение лично донести свою позицию до Франсуа Байру во время встречи премьер-министра с лидерами парламентских фракций, которая состоится в ближайшие дни в его резиденции.