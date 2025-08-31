Стало известно содержание расписки Наговициной об ответственности

Ричмонд
Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала документ, снимающий ответственность с туристической компании в случае чрезвычайного происшествия, не связанного с виной фирмы.

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала документ, снимающий ответственность с туристической компании в случае чрезвычайного происшествия, не связанного с виной фирмы. Соответствующие документы оказались в распоряжении «Известий» 30 августа.

В расписке, зачитанной руководителем Ak-Sai Travel Еленой Калашниковой, Наговицина подтвердила, что в случае получения увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, она официально принимает на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность действий и безопасность. Альпинистка также заверила, что не будет предъявлять материальных, административных или юридических претензий к компании.

Несмотря на наличие расписки, турфирма организовала и финансировала спасательную операцию, затратив на вертолеты $60 тыс. Страховая компания покроет лишь 10−12% этой суммы. Власти Киргизии также оказали помощь, задействовав вертолеты министерства обороны.

О том, что россиянка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. 27 августа МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей без вести. Как сообщил белорусский альпинист Артем Ценцевицкий, в 2024 году Наговициной уже запрещали восхождение на эту вершину из-за недостаточной подготовки. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подтвердил, что три гида запретили ей восхождение, но она отправилась на пик с неслаженной командой.

