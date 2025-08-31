Стало известно содержание расписки Наговициной об ответственности

О том, что россиянка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. 27 августа МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей без вести. Как сообщил белорусский альпинист Артем Ценцевицкий, в 2024 году Наговициной уже запрещали восхождение на эту вершину из-за недостаточной подготовки. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подтвердил, что три гида запретили ей восхождение, но она отправилась на пик с неслаженной командой.