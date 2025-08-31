Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с фирмы перед восхождением

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед отправкой на пик Победы в Киргизии подписала расписку, которая снимает ответственность с туристической фирмы Ak-Sai Travel в случае чрезвычайных ситуаций, произошедших не по вине компании. Документ оказался в распоряжении «Известий».
В расписке Наговицина подтверждает, что принимает на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность. Она также отказалась от любых материальных, административных или юридических претензий к компании и ее сотрудникам.
Несмотря на это, турфирма Ak-Sai Travel провела спасательную операцию, потратив на вертолеты 60 тысяч долларов. Страховая компания покроет лишь 10−12 процентов от этой суммы. Компания также не предъявляет никаких требований к сыну альпинистки. В спасательной операции участвовали и власти Киргизии.
23 августа в СМИ появилась информация о том, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Она 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. 27 августа Консилиум альпинистов пришел к выводу, что спасти Наталью Наговицину невозможно из-за сложных погодных условий.
