Вожатая атаковала школьницу в поезде Анапа — Екатеринбург

Вожатая в поезде, следующем по маршруту Анапа — Екатеринбург, атаковала на несовершеннолетнюю школьницу. Инцидент произошел днем 30 августа, сообщают паблики.
По имеющейся информации, женщина применила физическую силу к подростку: толкнула её, насильно усадила на спальную полку и непрерывно угрожая в ее адрес. Затем она же облила ребенка водой из пластиковой бутылки.
Родители детей, возвращавшихся из лагеря, отметили, что несовершеннолетние везли с собой грамоты и дипломы за выполнение творческих заданий, но радость от достижений была омрачена произошедшим.
Взрослые написали коллективное заявление в правоохранительные органы и подали жалобу в Министерство образования. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку по данному факту.
