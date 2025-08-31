Ричмонд
Тысячи клиентов французских банков пожаловались на сбои

Во Франции произошел сбой в работе платежных систем крупных банков — Crédit Mutuel и CIC, входящих в одну и ту же сеть и обслуживающих около 14 млн человек, пишет французская газета Le Parisien.

Источник: РБК

По данным портала Downdetector, поступило свыше 5 тыс. жалоб от клиентов Credit mutuel и чуть менее 3 тыс. CIC.

По информации издания, клиенты банков в период с 17:20 до 19:30 (с 18:20 до 20:30 мск) 30 августа не могли расплатиться за покупки кредитными картами и снять наличные. Все остальные услуги, в том числе банковские переводы, работали, уточнил источник.

Crédit Mutuel объяснил проблемы «внутренней неисправностью». По словам источника, трудности и возникли после компьютерного обновления.

В июле 2024 года крупный сбой затронул работу банков по всему миру, включая несколько европейских банков: клиенты Lloyds Bank, а также пользователей платежных систем Visa и Mastercard в Великобритании и ЕС. Сбой затронул и некоторые австралийские банки, включая NAB, ANZ, Commonwealth Bank, Bendigo Bank, Suncorp.

Люди столкнулись с перебоями в онлайн-банкинге и операциях с картами из-за масштабной проблемы с операционной системой Windows, повлиявшей на работу серверов и приложений.