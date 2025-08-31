Тысячи клиентов французских банков пожаловались на сбои

По информации издания, клиенты банков в период с 17:20 до 19:30 (с 18:20 до 20:30 мск) 30 августа не могли расплатиться за покупки кредитными картами и снять наличные. Все остальные услуги, в том числе банковские переводы, работали, уточнил источник.